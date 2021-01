Der fußläufige Verbindungsweg zwischen der Straße Appelhof und der Wittekindstraße steht der Öffentlichkeit vorerst nicht mehr ganztags zur Verfügung. Zwei Tore hindern während der Schulzeiten Menschen daran, diesen Weg zu benutzen. Entsprechende Hinweisschilder werden in den nächsten Tagen an den Zäunen angebracht.

Darauf steht, dass in der Zeit von 7 bis 16:30 Uhr der Durchgang nur Schüler*innen und Bediensteten der Schulgemeinschaft der Albert-Schweitzer-Schule und den Gymnasien gestattet ist, und zwar von montags bis freitags. Hintergrund der Maßnahme ist das vielfach uneinsichtige Verhalten von Menschen, die über ein Schulgelände gehen, die vorgeschriebene Maskenpflicht aber ignorieren. Zahlreiche Hinweise und Aufforderungen durch Lehrer*innen der Albert-Schweitzer-Schule und Mitarbeiter*innen der zur Schule gehörenden Offenen Ganztagsschule werden in der Regel ignoriert. „Dabei geht es in der Coronakrise um den Schutz der Kinder“, sagt Sabine Reetz, Mitarbeiterin des Schulverwaltungsamtes der Stadt Schwerte.

Außerdem seien zahlreiche Verunreinigungen durch Hundekot zu verzeichnen. Viele Hundehalter*innen ignorierten an dieser Stelle den Leinenzwang, erklärt Sabine Reetz einen weiteren Grund für die Schließung des Weges. Auch sei die Gefahr durch freilaufende Hunde bei spielenden Kindern in den Pausen zu groß. Deshalb habe man sich in Absprache mit der Schulleitung und dem Träger der OGS dazu entschlossen, den Weg zumindest während der Öffnungszeiten der Schule und der OGS zu schließen.