„Nachdem wir uns in den letzten Jahren vor allem mit der Einführung und Etablierung von Schulsanitätsdiensten an den weiterführenden Schulen in Schwerte konzentriert haben, möchten wir künftig spannende Angebote für Schwerter Grundschülerinnen und Grundschüler schaffen“, freut sich der Schwerter DRK-Vorsitzende Heinrich Böckelühr auf die erste Projektwoche dieser Art mit der Grundschule Villigst, die vom 17. bis 19. Februar und - durch die Karnevalstage unterbrochen - am 26. Februar stattfinden wird.

Schulleiterin Bea Klein war begeistert, als sich die Schwerter Rotkreuz-Verantwortlichen im vergangenen Jahr bei ihr meldeten, um das Modellprojekt „Schularbeit des Jugendrotkreuz“ vorzustellen. „Ganz im Zeichen der Ersten Hilfe lernen in diesem Projekt die kleinen Nachwuchssanitäter die Grundlagen der Unfallverhütung, werden spielerisch an einfachere praktische Erste-Hilfe-Maßnahmen herangeführt und für mögliche Unfall- und Verletzungsrisiken sensibilisiert“, erläutert Projektkoordinator Sebastian Bunse vom DRK-Kreisverband Unna. In jahrganggemischten Gruppen durchlaufen die Schülerinnen und Schüler jeweils während der Projektzeit von 8 Uhr bis 12:30 Uhr insgesamt acht einzelne Stationen und werden so mit vielen Ausprobier-Übungen und Praxistrainings zum Juniorhelfer ausgebildet.

Während der halbstündigen großen Schulpause sind an allen vier Tagen ehrenamtliche Mitglieder des Schwerter DRK mit einem Einsatzfahrzeug vor Ort an der Grundschule Villigst. „Schon in der Vorbereitungsphase gab es eine tolle Zusammenarbeit zwischen unserer Schule, der OGS, und den Verantwortlichen von Jugendrotkreuz und DRK-Ortsverein Schwerte“, lobt Schulleiterin Klein.

Die Projektwoche „JRK & Schule“ findet an vier Tagen - von Montag, 17. Februar bis Mittwoch, 19. Februar sowie am Donnerstag, 26. Februar, jeweils von 8 Uhr bis 12:30 Uhr, an der Grundschule Villigst, Schulstraße 12, 58239 Schwerte-Villigst statt.

Das Modellprojekt Schularbeit ist ein Kooperationsprojekt zwischen dem DRK-Kreisverband Unna und dem DRK-Landesverband Westfalen-Lippe, das durch die Glücksspirale finanziell gefördert wird. Der Kreis Unna wurde vom Deutschen Roten Kreuz als Modellregion ausgewählt, um an neuen Ansatzpunkten für die Zusammenarbeit zwischen Jugendrotkreuz (JRK) und Schulen zu arbeiten. Der DRK-Ortsverein Schwerte beteiligt sich als örtlicher Projektpartner durch die Bereitstellung von diversen Verbrauchsmaterialien, Gerätschaften sowie fachliche Begleitung durch im DRK ehrenamtlich tätige Mitglieder.