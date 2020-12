Zwei Personen verletzt wurden bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW auf der Xantener Straße in Sonsbeck am Freitag, 18. Dezember, 15.31 Uhr.



Im Kreuzungsbereich aus Xantener Straße und Sporenstraße war es am Freitagnachmittag zur Kollision zweier PKW gekommen. Die Einheiten Sonsbeck und Labbeck wurden um 15.31 Uhr mit dem Stichwort "Eingeklemmte Person" alarmiert, da sich an einem Unfallfahrzeug die Tür nicht öffnen ließ. Entgegen dieser ersten Meldung sei aber niemand eingeklemmt worden.

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten jedoch beide Fahrer ihre Fahrzeuge bereits verlassen können und wurden vom Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehr klemmte die Batterien der Unfallfahrzeuge ab und streute auslaufende Betriebsstoffe ab.

Im Einsatz waren 34 Feuerwehrleute mit 8 Fahrzeugen für die Dauer von etwa einer Stunde.