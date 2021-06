Der Feuerwehr Sprockhövel wurde am Mittwochmittag ein Brand auf dem Dach der Senioreneinrichtung am Perthesring gemeldet. Es wurde Stadtalarm ausgelöst und externe Rettungskräfte wurden ergänzend hinzugezogen. Das Feuer wurde gelöscht und es gab keine Verletzten. Die Polizei bestätigte am Abend, dass durchgeführte Dacharbeiten den Brand verursacht hatten.



Die schwarze Rauchwolke war in Niedersprockhövel von weitem zu sehen. Martinshörner heulten ununterbrochen, als Notarzt-, Rettungs- Feuerwehr- und Polizeifahrzeuge aus allen Richtungen zum Perthesring fuhren. Das Feuer auf dem Dach der Mathias-Claudius Senioreneinrichtung war deutlich zu sehen. Flammen flackerten in den Himmel.

18 Heimbewohner evakuiert

Wir haben zu allererst unsere 18 Bewohner aus der obersten Etage evakuiert und eine Etage tiefer untergebracht, sagte Einrichtungsleiterin Andrea Flessa zum STADTSPIEGEL und dankte den zahlreichen ehrenamtlichen Frauen und Männer der Feuerwehr für ihren professionellen Einsatz. "Das haben die sehr gut gemacht", ergänzte sie und zeigte sich erleichtert, dass kein/e Bewohner*in zu Schaden kam.

Geschäftsbereichsleiterin Evelyn Müller von der Stadt Sprockhövel, die zurzeit Bürgermeisterin Sabine Noll vertritt, traf an der Einsatzstelle ein und machte sich ein Bild vom Geschehen. Auch sie zeigte sich erleichtert, dass keine Person verletzt wurde.

2 Drehleitern im Einsatz



Einsatzleiter Stadtbrandinspektor Frank Welling bildete drei Einsatzabschnitte und setzt zwei Drehleitern mit Wenderohr zur Brandbekämpfung ein. 6 Trupps waren zur Menschenrettung aktiviert, zwei zur Brandbekämpfung im Inneren des Gebäudes.

Aus dem gesamten Kreisgebiet wurden weitere Kräfte alarmiert. Einsatzleitfahrzeuge, ein weiterer überörtlicher Löschzug sowie zahlreiche Notarzt- und Rettungsfahrzeuge waren am Perthesring tätig. Auf der South-Kirkby-Straße wurde ein Bereitstellungsraum für die Einsatzfahrzeuge eingerichtet. Auch der Leiter der Feuerwehr Sprockhövel, Stadtbrandinsepktor Christian Zittlau, traf an der Brandstelle ein.

Den Frauen - und Männer der Freiwilligen Feuerwehr waren die Anstrengungen dieses Einsatzes bei den aktuellen sommerlichen Temperaturen deutlich anzusehen.

Freibad schloss um 13 Uhr

"Ich habe die Schließung des Freibades um 13 Uhr angeordnet", sagte ZGS-Leiter Ralph Holtze zum STADTSPIEGEL. "Das Wohl unserer Badegäste und der Schutz vor Auswirkungen der herannahenden Rauchgaswolke erforderten die Schließung", ergänzte Holtze.

Obwohl die Polizei mit zahlreichen Kräften an der Einsatzstelle war, konnten die Zufahrten der beiden Straßen zur Einsatzstelle nicht rechtzeitig gesperrt werden. Viele Autofahrer gelangten daher mit ihren PKW bis vor die Wasserschläuche der Feuerwehr und mussten dann aufwändig drehen.

Dieser Brandeinsatz erzeugte großes Medieninteresse. Viele Angehörige der Bewohner der Senioreneinrichtung kamen ebenfalls und waren erleichtert, dass den Senioren zwar etwas Aufregung beschert wurde, sonst aber nichts passierte und keine Person verletzt wurde.

Da die Entstehung des Brandes mit den durchgeführten Dacharbeiten in Verbindung steht, bleibt zu prüfen, ob die gesetzlich vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen bzw. die vorgeschriebenen Gefahrenabwehrmaßnahmen durch die ausführende Firma bzw. durch den überwachenden Bauleiter beachtet wurden. Nicht auszudenken, wenn dieses Brandereignis zu Personenschäden der schützenswerten Heimbewohner*innen, der Mitarbeiter*innen bzw. der Rettungskräfte geführt hätte.