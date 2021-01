Passanten meldeten heute der Feuerwehr, dass der Strickerbach auf der Schultenbuschstraße über seine Ufer getreten war und drohte, die Straße zu überfluten. Feuerwehrkräfte des Löschzuges Niedersprockhövel beseitigten umgehend die Verstopfung des Baches.



Nach den starken Schnee- und Regenfällen der letzten Tage führen Bäche und Flüsse viel Wasser. Um eine von Passanten gemeldete drohende Überflutung der Schultenbuschstraße zu verhindern, rückten am Samstagvormittag freiwillige Kräfte des Löschzuges Niedersprockhövel zur Schultenbuschstraße aus.

Nach dem Anlegen entsprechender Schutzkleidung begab sich ein "angeleinter" Feuerwehrmann am unteren Ende der Schultenbuschstraße in den Strickerbach und beseitigte Busch- und Strauchwerk, welches ein Abflußgitter verstopft hatte.

Schon kurze Zeit danach floss das aufgestaute Wasser wieder ordnungsgemäß im Bachlauf ab und der Einsatz für den Löschzug Niedersprockhövel wurde beendet.