Am heutigen Samstagmorgen ertönten zahlreiche Martinshörner in Niedersprockhövel. Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei fuhren zu einem Gewerbebetrieb an der Wuppertaler Straße.

Dort war durch Flexarbeiten der Melder einer Brandmeldeanlage ausgelöst worden. Nach kurzer Begehung und nach Rückstellung der Brandmeldeanlage rückten alle im Einsatz befindlichen Rettungsmittel wieder ab. Die Feuerwehrfahrzeuge fuhren in ihre Gerätehäuser und stellten die Einsatzbereitschaft wieder her.

Erst vor drei Tagen kam es bei einem benachbarten Gewerbebetrieb auf der Wuppertaler Straße zu einem Feuerwehreinsatz, nachdem auch dort eine Brandmeldeanlage ausgelöst hatte.