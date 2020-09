Die über 40 aktiven freiwilligen Feuerwehrfrauen- und -männer aus Niedersprockhövel freuen sich mit ihrem Löschzugführer Jochen Neuhaus auf ihr neues Feuerwehrhaus. In Kürze ist es bezugsbereit. Heute wird coronabedingt in kleinem Kreis die Fertigstellung des Baukörpers gewürdigt. Architekt Markus Muckenhaupt und ZGS-Leiter Ralph Holtze werden im Beisein von Bürgermeister Ulli Winkelmann, dem Ersten Beigeordneten Volker Hoven sowie weiterer Vertreter von Feuerwehr und Stadtverwaltung die symbolische Übergabe des fertigen Baukörpers vollziehen. Der Umzug des gesamten Löschzuges Niedersprockhövel ist für Oktober/November 2020 vorgesehen.

Der STADTSPIEGEL berichtete bereits, dass auf einer Teilfläche von rd. 4.000 qm des ehemaligen Burgschützengeländes, auf dem lange Zeit auch die Traglufthalle zur Flüchtlingsunterbringung stand, mit einer Größe von ca. 1.060 qm ein neues Feuerwehrhaus mit sechs Einstellplätzen sowie Lager-, Werkstatt-, Sozial- und Büroräumen gebaut wurde.

Der Baubeginn erfolgte am 1. Juli 2019, die Grundsteinlegung erfolgte am 5. September 2019. Wurden die Herstellungskosten des neuen Feuerwehrhauses (ohne Einrichtung und Nebenkosten) 2017 noch mit 1,8 Millionen Euro kalkuliert, werden Änderungen der Ausführungsplanung sowie der gestiegene Baupreisindex bis zur Fertigstellung die Kosten auf etwa 2,3 Millionen Euro ansteigen lassen.

Keine beengten Verhältnisse mehr

Die beengten räumlichen Verhältnisse am bisherigen Feuerwehrhaus an der Hauptstraße 6 b gehören bald der Vergangenheit an. Für die Einsatzfahrzeuge gibt es dort auch nur 5 Stellplätze. Vorhanden sind aber eine Drehleiter, zwei Löschfahrzeuge, ein Gerätewagen Gefahrgut und zwei Feuerwehrtransporter, davon ein Mannschaftstransportfahrzeug und ein Einsatzleitfahrzeug, insgesamt also sechs Fahrzeuge. An der neuen Feuerwache an der Hiddinghauser Straße hat dann jedes der sechs Einsatzfahrzuge seinen eigenen Stellplatz in der rund 300 qm großen Fahrzeughalle.

Neues Löschfahrzeug Ende 2020



Im vierten Quartal 2020 soll der Löschzug Niedersprockhövel als Ersatz für ein rund 25 Jahre altes Einsatzfahrzeug ein neues Löschfahrzeug erhalten. „Das neue Löschfahrzeug, welches durch das Land NRW beschafft wird, ist ein LF 20-KatS, ein Löschfahrzeug des Katastrophenschutzes“, sagte der stellv. Feuerwehr-Pressesprecher Max Blasius zum STADTSPIEGEL.

Der zukünftige Hausherr, Löschzugführer Jochen Neuhaus, freut sich für seine Feuerwehrfrauen und -männer über das neue Feuerwehrhaus, welches Ausbildung und Einsatzbedingungen optimiert. Somit profitieren alle davon, denn was für die Feuerwehr gut ist, kommt letztendlich auch der Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger Sprockhövels zugute.

Schon 96 Einsätze in diesem Jahr



In diesem Jahr wurden die ehrenamtlichen Feuerwehrfrauen und -männer des Löschzuges Niedersprockhövel schon zu 96 Einsätzen alarmiert, d.h. die ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte waren in diesem Jahr schon über 3.500 Stunden zum Wohle der Allgemeinheit im Einsatz.