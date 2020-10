"Die Dauerhelden des Alltags bekommen ein neues Zuhause", sagte Bürgermeister Ulli Winkelmann, als er am 9. September den symbolischen Schlüssel für das neue Feuerwehrhaus über den Leiter der Feuerwehr Christian Zittlau an den Niedersprockhöveler Löschzugführer Jochen Neuhaus übergab. Jetzt erfolgt der Umzug.

Am kommenden Samstag zieht der gesamte Löschzug Niedersprockhövel in sein neues Feuerwehrhaus. Seit 1973 befindet er sich am derzeitigen Standort auf der Hauptstraße 6 b in inzwischen nicht mehr zeitgemäßen Räumlichkeiten. Am Samstag werden hier die Türen abgeschlossen, wenn die 40 Freiwilligen Feuerwehrmänner und- frauen ab 10 Uhr, coronabedingt in vier Gruppen, mit ihren Fahrzeugen zum neuen Feuerwehrhaus auf der Hiddinghauer Straße umziehen.

Verabschiedung durch Bürgermeister



Vorher erfolgt eine kleine Verabschiedung durch Bürgermeister Ulli Winkelmann, den Ersten Beigeordneten Volker Hoven sowie weitere Repräsentanten aus Verwaltung und Feuerwehr.

Das neue Feuerwehrhaus zeigt sich als zeitgemäßes zukunftsweisendes Gebäude, welches den Feuerwehrfrauen und Männern nicht nur optimale Einsatzbedingungen ermöglicht, sondern auch Räumlichkeiten für die Aus- und Fortbildung der gesamten Feuerwehr Sprockhövel bietet. Modernste Technik wurde im Gebäude installiert, neueste Sicherheitseinrichtungen bieten Schutz gegen jeden Versuch, unbefugt in dieses Gebäude einzudringen.

Noch am Samstag wird bei der Rettungsleitstelle „der Hebel umgelegt“, ab diesem Zeitpunkt erfolgen alle Einsätze des Löschzuges Niedersprockhövel vom neuen Feuerwehrhaus aus von der Hiddinghauser Straße.

Neben allen Beteiligten der Stadt Sprockhövel, der ZGS und des Architektenbüros von Markus Muckenhaupt sowie der Handwerker aller Firmen haben Löschzugführer Jochen Neuhaus und sein Vertreter Frank Welling unzählige Stunden damit verbracht, Planung und Bau zu begleiten und zu unterstützen. Ohne die Mithilfe dieser und aller freiwilligen Feuerwehrfrauen- und-männer hätte der Umzug noch nicht stattfinden können.

Für mich - für Alle



In diesem Jahr wurden die ehrenamtlichen Feuerwehrfrauen und -männer des Löschzuges Niedersprockhövel schon zu 101 Einsätzen alarmiert, d.h. die Ehrenamtlichen waren in diesem Jahr schon über 3.550 Stunden zum Wohle der Allgemeinheit im Einsatz.

Es bleibt zu hoffen, dass alle Kräfte der Feuerwehr weiterhin aus allen Einsätzen, die diese ehrenamtlichen Kräfte zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger in Sprockhövel durchführen, unversehrt und gesund wieder in ihr neues modernes Feuerwehrhaus zurückkehren.



Zahlen und Fakten:

Gründung der Feuerwehr: 27. Mai 1877

Bezug des bisherigen Feuerwehrhauses: 1973

1.060 qm Nutzfläche für das neue Feuerwehrhaus

Sechs Einstellplätze für die Fahrzeuge

Moderne Lager-, Werkstatt-, Sozial-, Büro- und Schulungsräume

Baubeginn: 1.7.2019

Grundsteinlegung: 5.9.2019

Schlüsselübergabe: 9.9.2020

Umzug: 31.10.2020

Kosten ohne Einrichtung und Nebenkosten: ca. 2,2 Mio Euro.