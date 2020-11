Schauspielerin, Sängerin, Sprachlehrerin - Roz Lewis führt ein vielseitiges Leben. Ihre Schauspielausbildung absolvierte sie im englischen Liverpool, trat in den USA und auf europäischen Bühnen auf. In Haßlinghausen sang sie bei Benefiz-Konzerten für die Flüchtlingshilfe. Auch als Sprachlehrerin unterstützt sie die Freiwilligen-Initiative. Nun ist sie auf dem 26. Plakat des Flüchtlingshilfe-Integrationsprojektes "Behind the Picture - Gesichter mit Geschichten" zu sehen.



Rosalyn Lewis, so ihr voller Name, hat in Deutschland in verschiedenen Live-Bands gesungen. Sie glänzte im Theater des Westens in Berlin ebenso wie im Phantasialand. Inzwischen ist sie Business-Englisch-Instructor und hat für Haßlinghausen und Umgebung einen American-English-Club aufgebaut.

"Leute in Sprockhövel sind freundlich"



"Die Leute in Sprockhövel sind nett und freundlich, es ist eine kleine Stadt, aber mit einem großen Herzen", findet die in Florida geborene und 1996 nach Deutschland gekommene Roz Lewis. "Ich selbst bin keine Geflüchtete, aber mit allgemeinem und Business Englisch für die Arbeit helfe ich den Flüchtlingen, auch mit dem Englisch Kurs im MachMit der Flüchtlingshilfe Sprockhövel."

Mit den Plakaten an der Hauptstraße 31 in Niedersprockhövel und an der Mittelstraße 43 in Haßlinghausen will die Flüchtlingshilfe dazu anregen, sich im Internet unter www.behind-the-picture.de weiter zu informieren. Dort gibt es nun auch die Geschichte und ein Video zu Roz Lewis.