Mehr Blumen, eine Anlage für Skater und ein Film mit Erinnerungen an Sprockhövel: Für diese Sprockhöveler Projekte gibt Vital.NRW nun Geld dazu. Mit dem Geld werden Projekte im ländlichen Raum unterstützt. Die Laternenmasten entlang der Geschäftsstraßen, der beiden Siedlungsschwerpunkte in Sprockhövel, Niedersprockhövel und Haßlinghausen wurden mit insgesamt 86 Blumenampeln bestückt. Die Blumenampeln sollen die Qualität der Haupteinkaufsstraße sowohl visuell als auch praktisch maßgeblich aufwerten. Das Land fördert das Projekt mit einem Fördersatz von 65 Prozent, was einer Zuwendung von 15.602,92 Euro entspricht. Die restlichen 35 Prozent werden vom Stadtmarketing- und Verkehrsverein Sprockhövel übernommen. Unterstützt wird das Projekt des Weiteren von der Stadt Sprockhövel. So werden die Blumenampeln im Herbst vom Bauhof abmontiert und im folgenden Frühjahr bepflanzt und an den Laternenmasten wieder angebracht werden. Und gegossen werden müssen die Pflanzen ja auch. Wie das geht, zeigt das Foto. Noch bis Ende 2020 können innovative Projekte aus den Bereichen Geologie, Soziales und Wirtschaft, eingereicht werden. Dabei können Vorschläge von Bürgern aus der Region kommen, ob Privatperson, Vereine, Unternehmen oder Organisationen. Infos dazu gibt es bei Regionalmanagerin Constanze Boll unter 02333 / 979 330 und auf www.ennepe-zukunft-ruhr.de. Foto: Pielorz