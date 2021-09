Na also: Vom 17. bis 20. September findet der „Fröndenberger Kirmestrubel“ mit vielen bunten Lichtern, schnellen Karussellfahrten und verführerischen Düften statt.

Aufgrund der Corona-Situation wird diesmal nicht auf den Marktplatz gefeiert, sondern ausnahmsweise im Himmelmannpark. Bürgermeisterin Sabina Müller will das Volksfest am Freitag, 17. September, um Punkt 18 Uhr eröffnen: „Wir sind sehr froh, die Fliegenkirmes in einem Corona-konformen Ausnahmeformat veranstalten zu können. Der Himmelmannpark bietet genügend Platz, um Abstand zu halten, das Tragen der Maske gewährleistet zusätzlichen Schutz. Ich freue mich darauf, den Kirmestrubel am Freitag offiziell zu eröffnen und wünsche allen Fröndenberger Familien gutes Wetter und viel Vergnügen.“

Mit Feuerwerk

Am Freitag gibt es zum Einbruch der Dunkelheit, gegen 21 Uhr, im Himmelmannpark ein Feuerwerk. Am Sonntag startet der „Kirmestrubel“ gegen 11:00 Uhr mit einem Gottesdienst auf dem Auto-Scooter. Der beliebte Kirmesmontag bleibt familienfreundlich: mit besonders attraktiven Preisen auf den Fahrgeschäften und speziellen Angeboten in allen Buden schont er die Portemonnaies am Wochenanfang.



Öffnungszeiten:

- Freitag, Samstag und Montag von 14 bis 22 Uhr

- Sonntag ab 11 Uhr

Am Sonntag wird es von 11 bis 16 Uhr parallel zur Kirmes ein Coronaschutz-Impfangebot für Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren geben.