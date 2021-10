Tür zu, Bühne leer: Auch das Mendener Amateur Theater (MAT) hatte die Corona Pandemie fest im Griff, denn ab März 2020 war Schluss mit den Aufführungen. Sechs Monate probte da bereits das Ensemble mit Martin Böhr, Holger Schroer, Kirstin Bödingmeier, Eva Ludwig und Markus Schütz das Stück „Der Vorname“.

Kurz vor der Premiere kam jedoch das behördliche Aus aller Aktivitäten. Doch nun öffnet das MAT wieder seine Pforten, wenn auch mit Auflagen: „Wir unternehmen alles, damit wir auf der sicheren Seite sind, etwa wird auf Abstand geachtet. Zudem zählt 3G.“

Und was könnte besser für einen Neueinstieg sein als die Drama-Komödie mit der längsten Probenzeit seit Bestehen des Theaters, seit zwei Jahren sind die Darsteller nun im Stoff. In „Der Vorname“ geht es um ein Abendessen, dass total aus dem Ruder läuft, weil Vincent sein ungeborenes Kind unbedingt „Adolphe“ nennen will. Die anschließende Diskussion öffnet unglaubliche Einblicke in die tiefsten und dunkelsten Geheimnisse der Anwesenden. Die nächsten Termine sind im November jeweils freitags und samstags, 20 Uhr, sowie zusätzlich Sonntag, 21. November, 17 Uhr.

Foto: peb