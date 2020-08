Allendorf. Im Rahmen seiner Sommertour durch verschiedene Sunderner Betriebe, Einzelunternehmen und Praxen, konnte sich Bürgermeister Ralph Brodel jetzt einen Überblick über die verschiedenen Kompetenzen und vielseitigen Therapieansätze einer Naturheilpraxis verschaffen. In der Allendorfer Praxis von Siegmar Stelter, der auf eine mehr als 25-jährige Berufserfahrung zurückblicken kann, konnte der Bürgermeister viele interessante Informationen zur Behandlung von Wirbelsäulen- und Gelenkserkrankungen erfahren. Ein Schwerpunktthema der Allendorfer Praxis.

Erkennbar ist, so Ralph Brodel, dass ein Großteil der medizinischen Fachwelt den Nutzen der Naturheilkunde anerkennt und das ein Miteinander aller Richtungen zum Wohle der Patienten sehr erfolgreich sein kann. Damit, so Bürgermeister Brodel, sind auch Naturheilverfahren eine gute Abrundung der medizinischen Versorgung in unserer Stadt.