Sundern. In der konstituierenden Sitzung der SPD Fraktion wurde Michael Stechele als Fraktionsvorsitzender bestätigt. Seine beiden Vertreter sind Birte Hirschberg und Andre Klammt.

Komplettiert wird der neue Fraktionsvorstand durch den 2. stellv. Bürgermeister Lars Dünnebacke.

Zusammenarbeit stärken

Der neue Vorstand betonte in einer ersten Stellungnahme, dass es jetzt darauf ankommt mit allen Parteien im Rat, aber auch mit Initiativen der Bürgerinnen und Bürger zusammen zu arbeiten. „Wir werden den neu gewählten Bürgermeister bei der Bewältigung der großen Zukunftsaufgaben mit Ideen und Konzepten unterstützen“, unterstreicht die Fraktionsspitze. Die Themen sind im Wahlprogramm formuliert und werden in die konkrete Arbeit eingebracht. Zu den drängendsten Aufgaben gehören der kommunale Beitrag zum Klimaschutz, aber auch die Folgen der globalen Klimapolitik.

Die Coronapandemie wird auch für Sundern erhebliche soziale und ökonomische Konsequenzen mit sich bringen. Es gilt auch den kommunalen Spielraum zu nutzen, insbesondere für die sozial schwächsten die Folgen abzufedern. Radwege und die Verbesserung des ÖPNV sollen an Gewicht in der Infrastrukturpolitik gewinnen.

Stärkung des Einzelhandels durch verträgliche Innenstadtentwicklung

Die Stärkung des Einzelhandels muss mit einer verträglichen Entwicklung der Innenstadt einhergehen. Gute Arbeits-und Ausbildungsplätze setzen eine starke Wirtschaft und sozialverantwortungsvolle Unternehmen voraus. Hier kann die Politik im Rathaus wichtige Leitplanken setzten, dies gilt auch für den Tourismus. Der Arbeitskreis Tourismus soll bis zum Ende des Jahres zu einem strategischen Ergebnis kommen aus der sich auch der Rahmen für die touristische Zielvorstellung in Amecke ableiten lässt.