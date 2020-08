Der Sorpesee: Neues Booklet ab sofort erhältlich

In einer aktuellen Instagram-Umfrage der Firma Holidu GmbH rangiert der Sorpesee auf Platz 7 und ist somit einer der beliebtesten Seen in NRW. Für Barbara Geuecke von der Stadtmarketing Sundern eG und Martin Levermann von der Sorpesee GmbH ist er allerdings unbestritten die Nummer 1. Das zeigt sich auch deutlich im neuen Booklet „Der Sorpesee – ganz vorn im Sauerland!“, in dem sich alles um den Sorpesee dreht.

Los geht es mit der spannenden Geschichte des Sorpesees. Während seiner Entstehung zwischen 1926 und 1935 galt er als größte Baustelle Europas und wurde so konzipiert, dass er im 2. Weltkrieg sogar dem Angriff der Alliierten standhielt. Seit den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts ist das touristische und sportliche Interesse am Sorpesee stetig gewachsen. So gründete sich 1953 bereits der erste Yachtclub, dem diverse Segelclubs in Langscheid und Amecke folgten.

Sorpesee in allen Facetten



Im Laufe der Jahrzehnte hat sich der Sorpesee immer wieder verändert. Waren einige Neuerungen zuerst heftigem Widerstand ausgesetzt, wurde diese nach Fertigstellung sowohl von Gästen als auch Einheimischen in Beschlag genommen. "Eine Runde um den Airlebnisweg in Amecke spazieren oder an der Promenade in Langscheid ein Eis essen – gibt es Schöneres? Nicht wirklich" - da sind sich Barbara Geuecke und Martin Levermann sicher. Das neue Booklet bietet neben den historischen Informationen viele weitere Hinweise und Tipps von der Seebühne über den Airlebnisweg und die Promenaden in Amecke und Langscheid bis hin zu einer Vielzahl an sportlichen Aktivitäten, Übernachtungs- und Einkehrmöglichkeiten.

Hier gibt´s das Booklet



Das kostenlose Booklet ist ab sofort im Stadtmarketing-Büro, Rathausplatz 7 in Sundern und bei der Sorpesee GmbH, Hakenbrinkweg 19 in Langscheid erhältlich.