„Wir bauen ein Insektenhotel“ - das sollte in diesem Jahr die erste Aktion aus dem Kinder- und Familienprogramm des SGV Langscheid/Sorpesee werden. Aufgrund der derzeitigen Situation musste auch diese gemeinschaftliche Aktion leider abgesagt werden. Doch als Familienwart Christoph Wilmes die Baumaterialien auf seinem Dachboden verstauen wollte, kam ihm eine Idee. Er bot das Bauprojekt kurzerhand als „Heimarbeit“ an. Interessierte Familien konnten das benötigte Material an einer improvisierten „Abholstation“ einsammeln und ihr gemeinsames Projekt starten. So wurde in vielen Gärten geschraubt und gehämmert, um nützlichen Insekten ein Heim zu bauen. Die „Inneneinrichtung“ wurde ganz individuell im eigenen Garten oder bei einem Waldspaziergang beschafft. Eine willkommene, spannende und lehrreiche Abwechslung für die Familien. Durch die Präsentation der fertigen Bauwerke in der WhatsApp-Gruppe des SGV Langscheid/Sorpesee kam auch das Gemeinschafts-Gefühl trotz allen Umständen nicht zu kurz.