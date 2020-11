Die Corona-Beschränkungen für den gesamten November treffen auch die Unternehmen in Sundern sehr hart. Hotels dürfen keine touristischen Gäste aufnehmen, die Gastronomie darf nur noch außer Haus verkaufen, soziale Kontakte sind über Wochen nur unter Auflagen möglich. Da sich das Leben in den kommenden Wochen erneut drastisch verändern wird, wurde das Bündnis „Sundern hilft Sundern“ wieder aktiviert.

Die Stadtmarketing Sundern eG aktiviert die im Frühjahr angelegte Plattform wieder auf ihrer Homepage www.sundern-sorpesee.de. Die eingerichtete Seite bietet die Möglichkeit, zu sehen, welche gewerbetreibende Lieferdienste für die Versorgung mit Lebensmitteln und dringend benötigten Waren des täglichen Bedarfs anbieten.

Service auch für Nicht-Mitglieder



Im Gegensatz zum Frühjahr gilt dieses Angebot ausdrücklich auch für gastronomische Lieferdienste. Selbstverständlich können sich auch Nicht-Mitglieder registrieren lassen. Diejenigen, die mit ihrem Service gelistet werden möchten, schicken bitte eine E-Mail mit folgenden Informationen an das Stadtmarketing-Büro:

Welche Firma oder Institution bietet ihre Dienstleistung an?

Welcher Lieferdienst wird angeboten?

Zu welchen Zeiten steht der Lieferdienst zur Verfügung?

Wird der Lieferdienst nur in bestimmten Ortsteilen oder im gesamten Stadtgebiet angeboten?

Wie ist der Lieferdienst für den Kunden erreichbar?

Bitte um Mithilfe



Das Team des Stadtmarketings bittet Anbieter, die bereits im Frühjahr gelistet wurden, ihre Einträge auf Aktualität zu prüfen und gewünschte Änderungen ebenfalls per Mail an das Stadtmarketing-Büro zu senden. „Wir hoffen sehr, dass die harten Beschränkungen der kommenden Wochen zum gewünschten Erfolg führen. Unser bereits im Frühjahr positiv aufgenommener Service sowohl von Anbietern als auch Hilfesuchenden soll wieder helfen, die notwenigen Einschränkungen besser bewältigen zu können. Deshalb freuen wir uns auf viele eingereichte Informationen Sunderner Unternehmen.“, so das Stadtmarketing Sundern eG.

Neue Öffnungszeiten



Das Stadtmarketing-Büro weist noch einmal auf die neuen Öffnungszeiten hin, die auch im November Bestand haben: Montag-Freitag 09.00 – 17.00 Uhr.