UEDEM. Am Donnerstagmittag kam es auf der Mühlenstraße auf Höhe der Mühle zu einer Kollision zweier Transporter. Der 30-jährige Fahrer eines Ford Transit war zusammen mit einem Beifahrer auf der Mühlenstraße in Richtung Uedem unterwegs. Vermutlich durch Aquaplanning verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, drehte sich und schleuderte nach links in die Fahrbahn des Gegenverkehrs.

Der entgegenkommende 54-jährige Fahrer eines Mercedes Vito konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit der rechten Fahrzeugseite des Transits. Auch im Vito befand sich noch ein Beifahrer, der bei der Kollision im Fahrzeug eingeklemmt wurde. Er konnte jedoch schnell durch die Feuerwehr befreit werden. Die Fahrer der beiden Transporter wurden leicht verletzt. Die jeweiligen Beifahrer wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Bereits während der Unfallaufnahme räumte der 30-jährige Unfallverursacher ein, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall.

Die Mühlenstraße musste für die Unfallaufnahme und anschließenden Reinigungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt werden.