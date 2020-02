Über 180 Gäste waren der Einladung des Kommandeur Zentrum Luftoperationen, Generalleutnant Klaus Habersetzer, zum traditionellen Jahresempfang Aschermittwoch-Fischessen, in die von-Seydlitz-Kaserne Kalkar gefolgt.

KALKAR/UEDEM. Angefangen beim stellvertretenden Kalkarer Bürgermeister, Günter Pageler, über den ersten Bürger der Gemeinde Uedem, Rainer Weber, den Bundestagsabgeordneten Stefan Rouenhoff, die Landtagsabgeordnete Margret Voßeler-Deppe bis hin Spitzen-Militärs, Behördenleitern und Vertretern aus Industrie und Handel, Kirchen und Verbänden, waren zahlreiche Vertreter des gesamten gesellschaftlichen Lebens am Niederrhein an diesem Tag nach Kalkar gekommen.

Humorvoll stellte General Habersetzer dar, wie er sich das Fasten vorstellt: „Schalten Sie mal für 20 Minuten Ihre Smartphones ab, und schenken Sie mir Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit“. Danach ging der Generalleutnant in einer kurzen Tour d’Horizon auf das ein, was die Luftwaffe in Kalkar und Uedem während des letzten Jahres besonders beschäftigt hat, und welche Herausforderungen auf das niederrheinische Militär in den kommenden Monaten warten.

Wie sehr der Standort sich verändert, sei auf einen Blick erkennbar. Zahlreiche neue Gebäude würden derzeit in den Kasernen Kalkar und Uedem errichtet. Im vergangenen Jahr wurde bereits ein Unterkunftsgebäude neu bezogen, in diesem Jahr würden ein neues Büro- und ein Ausbildungsgebäude fertiggestellt. Bereits seit einigen Wochen wachse die neue Sporthalle in den Himmel, während für das künftige

Sanitätsgebäude gerade die Bodenplatte gegossen wurde. Über 170 Millionen Euro würden in den kommenden Jahren in die Infrastruktur des Standortes investiert. 150 weitere Dienstposten würden geschaffen.

Von den rund 1.500 Soldaten und Zivilbeschäftigten befanden sich im vergangenen Jahr rund 400 in den Auslandseinsätzen der Bundeswehr, zum Beispiel in Afghanistan, Jordanien, dem Irak oder im Kosovo. Über 40 seien aktuell im Einsatz. „Diesen Kameraden schulden wir unseren Dank und Respekt“, sagte General Habersetzer zum Abschluss seiner Ansprache. Der Applaus des Publikums unterstrich diesen Appell.