Unna. Bislang unbekannte Täter haben zwischen Sonntag, 25., 17.40 Uhr, und Montag, 26. Oktober, 7.20 Uhr, eine Scheibe am Vereinsheim des SuS Lünern 1919 am Ostfeldweg eingeworfen und sich so gewaltsam Zutritt zu den Räumen verschafft.

In einem Lagerraum schlugen die Täter die Scheibe eines verschlossenen Glaskühlschranks ein und entwendeten eine bisher noch unbekannte Menge Bier. In einem weiteren Lagerraum wurden Schränke und Taschen durchwühlt, aber offensichtlich nichts gestohlen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Wache Unna unter Tel. 02303/921-3120 entgegen.