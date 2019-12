In der Zeit zwischen dem 24. Dezember, 11 Uhr, und dem 25. Dezember, 01.15 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Dreihausen ein. Nach ersten Feststellungen der Geschädigten wurde nichts entwendet.

Am ersten Weihnachtstag, 25. Dezember, wurde in der Zeit von 13 bis 18.15 Uhr versucht, in ein Haus an der Iserlohner Straße einzubrechen. Unbekannte Täter hebelten an der Haustür, hatten jedoch keinen Erfolg und gelangten nicht in das Gebäude.

Im Bereich der Hammer Straße wurde zwischen Freitagmorgen, 27. Dezember, und Samstagmittag 28. Dezember, in ein Einfamilienhaus eingebrochen.Der oder die Täter hebelten die Terrassentür auf und suchten in sämtlichen Räumen nach Wertgegenständen. Angaben zum Diebesgut können noch nicht gemacht werden. Eine Spurensuche wurde durchgeführt.

Hinweise über verdächtige Beobachtungen bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder unter 02303 921 0.