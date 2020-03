Die Jubiläumsausgabe von Europas größtem internationalen Krimifestival "Mord am Hellweg X" der Stadt Unna erhält 40.000 Euro aus dem Topf der LWL-Kulturstiftung.

Das erfolgreiche Krimifestival findet in diesem Jahr vom 19. September bis zum 14. November statt. Es vereint ein weitreichendes Netzwerk zahlreicher Einrichtungen in der Hellweg-Region und in Teilen des Ruhrgebiets. "Das zehnjährige Jubiläum ist Anlass für uns, die Arbeit der Macher des Festivals aber auch der zahlreichen Kooperationspartner zu würdigen", ordnet Dr. Georg Lunemann, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Stiftung und Erster Landesrat und Kämmerer des LWL, ein. In der zehnten Ausgabe des biennal stattfindenden Festivals locken internationale und nationale Autorinnen und Autoren sowie Künstlerinnen und Künstler mit etwa 200 verschiedenen Veranstaltungen und Lesungen Krimifans an rund 100 teils ungewöhnliche Veranstaltungsorte der Region. "Mit dem Festival "Mord am Hellweg" ist Unna schon seit 20 Jahren Hotspot für Krimifans, das strahlt weiter über die Region hinaus", so Ursula Lindstedt, Kuratoriumsmitglied.

Für die Organisation steht der Stadt Unna das Literaturbüro Unna e.V. zur Seite. Rund 25 kommunale und freie Träger der Region und des mittleren bis östlichen Ruhrgebiets tragen zum Festival mit Veranstaltungsorten bei.

Weitere Informationen: http://www.mordamhellweg.de