Vergnügtes Quietschen und Kreischen ist bald wieder in den Gassen zu hören, dazu Discomusik von den Fahrgeschäften und das Lachen von Kindern. Über allem liegt der Duft gebrannter Mandeln und frischen Popcorns. Nach einer langen Pause lädt die traditionelle Katharinenkirmes ab Freitag, 29. Oktober und bis Montag, 1. November, zu fröhlichem Trubel rund um das Unnaer Rathaus ein.

Aufgrund mehrerer Baumaßnahmen fällt die diesjährigen Katharinenkirmes etwas kleiner aus. Dennoch verspricht sie wieder Kirmesspaß in der City und begeistert große und kleine Besucher mit Fahrgeschäften, Imbissbetrieben und Kinderbelustigung, darunter „Musik-Express“, „Twister“, „Rock’n‘Roll“ und Kinderfahrgeschäfte. Los geht es um 14 Uhr, die offizielle Eröffnung ist um 15 Uhr. Ein Spezialfeuerwerk vom Rathausdach, am Freitag um 19 Uhr sorgt für spektakuläre Momente.

Noch bis zum 1. November kommen dann die waghalsigsten unter den Kirmesfans bei den Großfahrgeschäften genauso auf ihre Kosten, wie Freunde des ruhigeren und traditionellen Karussells. Am Montag ist der traditionelle Familientag, dann heißt es: Einmal zahlen, zweimal fahren.

Mit dem Rummel gehen auch Verkehrsänderungen einher: Die Parkplätze vor dem Rathaus werden vom 25. Oktober bis zum 2. November gesperrt. Die Behindertenparkplätze an der Radstation werden an den Nordring gegenüber der IKK verlegt. Die Buslinie mit Haltestelle vor dem Rathaus verkehrt nicht. Bei den Tiefgaragen gelten verlängerte Öffnungszeiten: Die Tiefgarage am Bahnhof bleibt bis 22.30 Uhr geöffnet, das Parkhaus am zib ist bis 24 Uhr geöffnet und das Parkhaus City Residenz bleibt an allen Kirmestagen bis 23 Uhr geöffnet.