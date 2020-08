Plötzlich stand alles still: Konzerte, Musikfestivals, Wettbewerbe - alles war nicht mehr möglich. Treffen und Austausch waren reduziert, das Internet erhielt eine noch größere Bedeutung. Neue Formen der Kommunikation wurden umgesetzt.

So war es für die 16-jährige Gillian Scheuer aus Unna eine große Überraschung, als sie Post aus Moskau bekam mit einer Online-Einladung zum Internationalen Musikfestival. Im Vorjahr hatte sie an diesem Wettbewerb teilgenommen und mit besten Ergebnissen im Fachbereich Klavier abgeschnitten.

Im Zeichen der Corona-Pandemie konnte der Wettbewerb in diesem Jahr nicht wie gewohnt durchgeführt werden, daher beschloss die Organisationsleitung, dass sich die Teilnehmenden dieser Herausforderung im Rahmen eines Online-Vergleichs stellen sollten. Die 16-Jährige bereitete sich zusammen mit ihrer Musiklehrerin Armine Ghuloyan, Inhaberin der Musikschule Komitas in Unna, auf diesen Wettbewerb vor. Ihren musikalischen Beitrag schickte sie online nach Moskau. Auch die zwölfjährige Sarah Schmidt, ebenfalls Klavierschülerin der Musikschule, nahm mit einem eigenen Beitrag teil.

Mehrere Wochen vergingen, und fast wäre der Wettbewerb in Vergessenheit geraten, da kamen direkt aus Moskau die Ergebnisse: Sarah wurde Dritte in ihrer Altersklasse, Gillian belegte Platz 2. Das intensive Üben hat sich für die beiden begeisterten Klavierspielerinnen gelohnt. Während der Corona-Krise wurde der Unterricht per Videotelefonie fortgesetzt.

Für Sarah, die seit ihrem fünften Lebensjahr Klavier spielt, soll die Musik eine schöne Nebensache bleiben. "Irgendwas mit Medizin" will sie später beruflich machen. Neben Klavier spielt sie auch noch Klarinette und spielt bei den C-Juniorinnen der JSG Unna Fußball.

Gillian geht im kommenden Schuljahr als Austauschschülerin nach Irland und will ihre musikalischen Ambitionen an der Internationalen Akademie in Cork weiter verfolgen.