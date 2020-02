Hommage an Carlos Santana

Mit einer hochkarätigen internationalen Allstarbesetzung garantiert Viva Carlos allen Latinrock-Liebhabern eine temperamentvolle Show.

In einem atemberaubenden Tauchgang durch mehr als vier JahrzehnteMusikgeschichte hebt die Band einen fast schon in Vergessenheit geratenen Schatz. So wird mit Titeln wie "No One To Depend On" und "Evil Ways" das glorreiche musikalische Schaffen Carlos Santanas von Woodstock bis „Supernatural“ wieder lebendig. Ebenso wenig fehlen dürfen natürlich auch der ewige 70er-Jahre-Hit und Latin - Kracher "Black Magic Woman" sowie das pulsierende „Soul Sacrifice“. Am Samstag, 29. Februar, spielen Viva Carlos im Kühlschiff der Lindenbrauerei in Unna. Beginn ist um 20 Uhr. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse.