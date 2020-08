Joscho Stephan Trio kommt auf die Sommerbühne

Open-Air-Genuss auf der Sommerbühne Haus Opherdicke Der Konzertsommer der besonderen Art auf Haus Opherdicke geht in die nächste Runde: Das Joscho Stephan Trio lässt am Donnerstag, 6. August feinsten Gypsy-Jazz auf dem kreiseigenen Gut erklingen.

Kreis Unna. Nach dem gelungenen Start der Open-Air-Reihe "Opherdicker Sommerbühne 2020" können sich Musikfans auf ein stimmungsvolles Schmankerl freuen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Grandiose Gitarren-Soli, lebhafte Rhythmen und mitreißende Harmonien erobern mit dem Jazz-Gespann aus Mönchengladbach den Innenhof des Wasserschlosses. Namensgeber und Leader des Trios, Joscho Stephan, gilt in der Jazz-Szene aufgrund seiner Spieltechnik bereits als der Django Reinhardt der Neuzeit. Doch es braucht keine große Fachkenntnis, um zu merken: dem Charme der Joscho Stephan Trio-Darbietungen lässt sich nur schwer widerstehen.

Die Musikalität bekam Joscho Stephan (Jahrgang 1979) von klein auf durch sein Elternhaus nahe gebracht. Aufgewachsen mit den Songs von Carlos Santana und den Beatles, fing Stephan früh mit professionellem Musikunterricht an. Der Berufswunsch Musiker festigte sich ab seinem 6. Lebensjahr immer mehr sowie seine Leidenschaft für Gitarren-Improvisationen und seine Bewunderung für Gypsy-Jazz-Legende und Vorbild: Django Reinhardt.

Für eine wetterfeste Überdachung vor der Scheune des Wasserschlosses sowie für einen Grill- und Getränkestand ist gesorgt. Besucher werden dringend gebeten die allgemein geltenden Corona-Schutzmaßnahmen zu beachten.

Kartenreservierungen sind ausschließlich telefonisch bei der Stabsstelle Kultur des Kreises Unna möglich. Als Ansprechpartner stehen Jana Keuch, Tel. 02303/ 27 - 18 41 und Heinz Kytzia, Tel. 02303 / 27 - 25 41 zur Verfügung. Aufgrund der geltenden Kontaktbeschränkungen ist die Besucherzahl auf 100 Personen pro Konzert begrenzt. Das Parken ist nur außerhalb der Anlage möglich.

Bistro weitet Öffnungszeiten aus

Ein Platz auf der Terrasse, ein leckeres Getränk und eine tolle Aussicht - so schön kann Sommer sein. Damit den möglichst viele genießen können, hat das Bistro im Haus Opherdicke seine Öffnungszeiten ausgeweitet. Dienstags bis samstags werden Gäste von 11 bis 20 Uhr wahlweise mit süßen oder auch deftigen Leckereien und einer breiten Getränkeauswahl verwöhnt, sonntags von 11 bis 18 Uhr.

Weil der Kreis am 6., 26. und 27. August zur "Opherdicker Sommerbühne" aufs kreiseigene Gut einlädt, gelten an diesen Tagen ebenfalls die Sonntagsöffnungszeiten. Montags bleibt das Bistro in Anlehnung an das Museum Haus Opherdicke geschlossen. Wer das Kulinarische mit dem Kunstgenuss verbinden möchte, kann die aktuelle Ausstellung besuchen. Gezeigt wird "NACH NORDEN – Deutsche Künstlerinnen und Künstler im skandinavischen Exil". Coronabedingt sollen sich Besucher*innen vorab unter Tel. 02301/ 9183972 beim Besucherservice des Museums melden.

Wer sehen und noch mehr wissen möchte, kann die digitalen Bildbesprechungen ausgewählter Werke in der Ausstellung hören. Dazu muss nur der QR-Code neben den Kunstwerken aufs Smartphone gescannt werden (Kopfhörer nicht vergessen). Alle Podcasts sind unter www.kreis-unna.de/kulturcast abrufbar. PK | PKU