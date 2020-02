Kindertheater: Alarm für die Unkrautbande

Zum Auftakt der Kindertheaterreihe wird am Dienstag, 25. Februar, das Stück „Alarm für die Unkrautbande“ vom Sternschnuppen-Theater aus Dortmmund gezeigt.

Beginn ist um 15 Uhr in der Stadthalle Unna. Das Stück ist für Menschen ab vier Jahren. Herr Graulich, der Nachbar der Familie Ruschinski, verabscheut angebliches Ungeziefer, wie etwa Maulwürfe und Unkraut jeder Art, und bekämpft dieses mit großer Inbrunst. Die kleine Hexe Luzie und ihre Freundin Emmy haben aber so ganz und gar etwas dagegen und wissen etwas mehr über Umweltschutz und die Natur.Karten gibt es im i-Punkt im zib oder an der Tageskasse. Im Rahmen eines Familien-Abos gelten andere Preise. Information gibt es beim Bereich Kultur der Kreisstadt Unna unter der Telefonnummer 02303/103-777 oder 722.