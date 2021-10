Nach den großen Erfolgen 2018 und 2019 kehrt das Duo, bestehend aus dem Sänger und Songwriter Michael Fiene aus Unna-Lünern sowie dem Pianisten Klaus Damschen zurück ins Alte Lehrerhaus.

Das Herbstkonzert des Duos ist inzwischen schon so etwas wie eine kleine Tradition geworden. Die Konzerte finden am Samstag, 30. und Sonntag, 31. Oktober im Lehrerhaus, Lünerner Schulstraße 9, in Unna-Lünern statt. Das Konzept ist geblieben: Eine häufig wechselnde Gitarre, ein E-Piano und ein gefühlvoller Gesang, mit dem Michael Fiene Songs aus mehreren Jahrzehnten zu neuem Leben erweckt. Zum Beispiel mit Songs von den Beatles, America, Neil Young, Eagles, Westernhagen, Lindenberg. Der Gesang wird perfekt ergänzt durch das gefühlvolle Klavierspiel von Klaus Damschen. Kompositionen von Michael Fiene dürfen im Programm nicht fehlen.

Weitere Infos und Reservierung unter: https://lehrerhaus-luenern.de/301021/ (30. Oktober) und https://lehrerhaus-luenern.de/311021/ (31. Oktober).

Hinweis:

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage werden nur eine beschränkte Anzahl der Plätze (ca. 30) zur Verfügung stehen. Außerdem müssen Zuschauer nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind (Zertifikat oder Test in Kombination eines Identitätsnachweises).

Zur Kontaktverfolgung sind Platzreservierungen unter oben stehenden Link oder unter Tel. 02303/ 7739407 notwendig.