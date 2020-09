KUULT spielt jetzt Open Air in Unna

Das verlegte Konzert von KUULT findet nun Open Air am Samstag, 26. September, auf dem Gelände der Pieter Smit Theater Rock GmbH, Büddenberg 91 in Unna statt.

Beginn ist um 20 Uhr. Um den Einlass zu entzerren, wurde die Einlasszeit um eine Stunde auf 18 Uhr vorverlegt. Den Besuchern wird am Eingang ein Sitzplatz zugeteilt, das heißt wer zusammen sitzen möchte, sollte auch zusammen kommen. Parken können Besucher auf dem Parkplatz des Wohnzentrums Zurbrüggen.

KUULT sind Chris Werner (Vocals), Philipp Evers (Gitarre + Piano) und Christian de Crau (Bass + Synthesizer). Seit ihrem ersten Auftritt in Unna hat die Band eine sensationelle Entwicklung hinter sich. Neben Support-Touren für Glasperlenspiel, Max Giesinger, Joel Brandenstein oder Wincent Weiss sind die eigenen Auftritte von Kuult bundesweit fast immer ausverkauft.Das zweite Album von Kuult schaffte den Sprung auf Platz 20 der deutschen Albumcharts. Auch live zieht die Band immer mehr Leute in ihren Bann und so steht Kuult z.B. beim großen Bochumer Zeltfestival im dortigen Abendprogramm mit Größen wie: CRO, Andreas Bourani, Bosse, Namika, Rea Garvey oder Sunrise Avenue.

Tickets gibt es beim Veranstalter unter www.lindenbrauerei.de. Eine Abendkasse gibt es nicht.