Die Bücherei in Unna-Massen läutet ab Samstag, 5. Juli, eine neue Runde des Sommerleseclubs ein. Leseteams aller Altersgruppen wie auch einzelne Teilnehmer*innen sind herzlich eingeladen mitzumachen.

Es gibt vielfältige Anreize, Stempel in einem Logbuch zu sammeln: Lesestoff, Hörstoff und Veranstaltungen warten auf Kindergartenkids, Grundschülern, älteren Schüler*innen, Eltern und Großeltern – Die Teilnahme sowie die Ausleihe sind kostenlos.

„Alle Teilnehmer*innen dürfen sich auf spannende neue Bücher, aber in diesem Jahr auch erstmalig auf spannende Veranstaltungen und auch ein paar Bastelaufgaben freuen“, kündigen die Büchereimitarbeiterinnen an. Für alle gelesenen Bücher, gehörten Hörbüchern, die Teilnahme an Veranstaltungen und für gelöste Bastelaufgaben gibt es Stempel ins Logbuch. Alle erfolgreichen Teilnehmer*innen bekommen zum Abschluss des Sommerleseclubs Urkunden und auch eine Überraschung.

Wer alleine oder als Team am Sommerleseclub 2021 teilnehmen möchte, kann sich ab dem 15. Juni anmelden. Das Anmeldeticket ist auf www.bibkat.de/koeb-massen und direkt in der Massener Bücherei, Kletterstrasse 45 in Unna-Massen, verfügbar.

Fragen beantwortet das Team der Massener Bücherei während der Öffnungszeiten:

Sonntag von 10.30 bis 12 Uhr

Dienstag von 16 bis 17.30 Uhr

Mittwoch von 10 bis 11 Uhr

Donnerstag von 18 bis 19 Uhr

Tel. 02303/ 538511

Mail: koeb.marien@kirche-unna.de

Der Sommerleseclub ist ein Projekt des Kultursekretariats NRW, gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen.