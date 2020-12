Humorige Liedverse der „Höllenhunde“ zauberten Zuhörern bei ihren Streifzügen durch die Innenstadt in der Vergangenheit ein Schmunzeln aufs Gesicht. Exakte Geschichtstreue durfte nie unterstellt werden, was wahr oder geflunkert ist, entschied jeder für sich. „Höllenhunde“-Texter Juergen Muenstermann veröffentlicht die Lokalprosa spezieller Natur jetzt als Werkbuch und wirft einen liebevollen Blick auf das Erbe der Hellwegstadt.



Denn ob es 2021 wieder die Rundgänge geben kann, ist bis heute fraglich. „Im März dachte ich schon, jetzt geht die ganze Sache den Bach runter“, blickt Juergen Munestermann zurück. Er nutzte die Zeit, das in Worte zu fassen, womit die Gesangs-Truppe ihr Publikum begeisterte. Vor zwei Jahren initiierte er die Idee, vor dem Hintergrund eine kleine Hilfsaktion für die Stadtkirche zu starten. Sturm Friederike hatte u.a. die ausladenden Wasserspeier, Höllenhunde genannt, in Gefahr gebracht. Das Herz von Juergen Muenstermann hängt an Unna, seine Heimatstadt hat er so gut wie nie ganz verlassen. Heute steht der Englischlehrer kurz vor der Pension, begleitet seine letzte Schulklasse und blickt auf 40 Jahre als Pädagoge zurück. Den Kirchvorplatz kennt er noch als Grünfläche. „Auf dem Rasenplatz habe ich noch gekickt.“ Aus der innigen Verbundenheit entsprang der bescheidene Buchtitel „Schätze der Menschheit“.

Festa Italiana im Klosterviertel

Die musikalischen Stadtführungen mit viel Satire begannen etwa am Rathaus, von wo aus Betrachtungen zur "Gourmetmeile untere Bahnhofstraße" das Publikum begeisterten und überraschte mit Vorstellungen zur Zukunft der "Festa Italiana" im Klosterviertel. Einer cleveren Idee des Stadtmarketing Unna folgend, sollen die 500.000 Lichter und gefühlt ähnlich viele Besucher mindestens jährlich, wenn nicht vier Mal pro Jahr das Stadtleben "bereichern". In der Fußgängerzone sei aber die Behinderung des Handels zu stark, daher biete sich das "langweilige" Klosterwall-Viertel als Eventort an. Stilecht an den Al Bano und Romina Power-Hit "Felicita" präsentierten die "Höllenhunde" die Idee, begleitet von riesigem Applaus. Rund zwei Stunden führte die Tour de Musik durch Unna. Von der unteren Fußgängerzone über das Klosterwallviertel und Westfriedhof durch die Massener Straße zurück. Waren es anfangs 2018 nur zwei, sollten es später zehn sein. Die Texte in Juergen Muenstermanns Bildband sind Kombinationen aus zwei verschiedenen Tourrouten durch die Stadt.

Beatles - Cover "Abbey Road"

Aus über 35 Liedtexten und Anmoderationen stellte er eine Auswahl zusammen. Mal blickt er als Grundschüler aus dem Fenster auf das Zebrastreifenensemble an der Gerhardt-Hauptmann-Straße und stellt klar, dass genau hier die Beatles klammheimlich ihren LP-Titel zu „Abbey-Road“ fotografiert haben. Rund um „hervorstehende“ Steinelemente an der Katharinenkirche strickt er eine Geschichte rund um die Widertäufer und Jan van Leiden. „Die Historie ist tatsächlich belegt.“ Und dieFibonnacci-Zahlenreihe am Schornstein der Lindenbrauererei ist natürlich ein Spiegel des italienischen Fußballspielsystems Catenaccio. „Alles ist wahr“, schmunzelt Juergen Muenstermann. Geschichtlichen Abrissen liege eben nur eine „schräge Grundidee“ zu Grunde. llustriert ist das Buch mit Fotografien seiner Lebensgefährtin Rosa Graßhoff. Dem eiligen Stadtgänger meist verborgene Details rücken in den Fokus. Und verdeutlichen manche Kuriosität, etwa die „Treppe ins Nichts“ am Rathaus oder die Dauerausstellung BAUKUNST am Krummfuss mit ihrer Sammlung urbaner Baustoffe. Zwischendurch scheint durch, Juergen Muenstermann mag offenkundig den Winzersaft. Ob Überdach, Baulücke in der Fußgängerzone oder Tiefgarage, als Jause oder Weinkeller für die „Weinfreunde am Hellweg“ eignen sich viele Plätze in Unna.

Verschwörungstheorie Markt 15

Seine Hoffnung: „Abends möchte ich Menschen in der Innenstadt sehen, die die Gebäude in Augenschein nehmen.“ Alle Gewinne aus dem Verkauf des Buches kommen der Bürgerstiftung Unna zu.

Sein Lieblingsort? Da kommt er ins Grübeln. „Ich glaube der Alte Markt, da ist am meisten zu sehen.“ Genau da spielt seine neue Verschwörungstheorie. Auffällig sei, das aus dem Blickwinkel der Unna-WebCam am Markt (OG im Schuhhaus) auch das Gebäude Markt 15 im Sichtbereich sei. Dort im obersten Fenster stehe eine Pyramide, darin ein Auge. „Klar, da sind die Illuminaten im Spiel.“ Vielleicht solle die Unnaer Bevölkerung heimlich ausgetauscht werden. „Man weiß es nicht in diesen Zeiten.“ Bewohner aus Haus Nr. 15 geben ihm keine Auskunft, aber Juergen Muenstermann möchte noch herausfinden, was es mit Pyramide und Auge auf sich hat.

Zu den Plänen der „Höllenhunde“ kann er wenig sagen. „Wir müssen wahrscheinlich über neue Formate nachdenken.“ Sicher ist er, ab 2022 wird alles wieder besser.

Info:

„Schätze der Menschheit: Unna Innenstadt“ - Herausgeber: Juergen Muenstermann/ Rosa Graßhoff. Der Bildband (64S.) ist erhältlich in der „Pralinothek“, Bahnhofstraße 39, Unna (Öffnungszeit jetzt Mo-Fr. 9 bis 15 Uhr, Lieferservice). Preis 10 Euro.