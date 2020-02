Studiobühne Lindenbrauerei spielt „Die zwölf Geschworenen“

Im Geschworenenzimmer des Gerichts müssen zwölf Geschworene ein Urteil fällen. Ist der junge Angeklagte im Mordprozess schuldig oder unschuldig?

Für elf Geschworene scheint der Fall eindeutig zu sein, sie plädieren schnell auf „schuldig“ und damit für die Vollstreckung der Todesstrafe. Nur ein Geschworener ist sich unsicher und stimmt „nicht schuldig“. Da die Abstimmung einstimmig erfolgen muss, wird der Fall in hitzigen Diskussionen immer wieder neu aufgerollt, die Beweisführung wird in Frage gestellt und Zeugenaussagen werden entkräftet. Zögernd verändert sich die Stimmverteilung immer mehr zugunsten des Angeklagten.

Am Freitag, 28. Februar, feiert die Studiobühne Lindenbrauerei mit dem Stück „Die 12 Geschworenen“ Premiere im Kühlschiff der Lindenbrauerei in Unna. Beginn ist um 19.30 Uhr. Inszeniert wurde das Stück von Kirsten Ullrich-Klostermann.

Reginald Rose hat die „12 Geschworenen“ ursprünglich als Fernsehspiel konzipiert, welches 1954 erstmals ausgestrahlt wurde. Seine spannende Darstellung der Geschworenensitzung zeigt den viel zu leichten Umgang mit einem Menschenleben, die Vorverurteilung des Angeklagten sowie den latenten Rassismus einiger Beteiligter und gilt als Paradebeispiel für gruppendynamische Prozesse. 1957 kam die Verfilmung mit Henry Fonda in die Kinos und Horst Budjuhn schrieb 1958 die deutsche Bühnenfassung. Die Zeitlosigkeit des Themas bewog die Studiobühne Lindenbrauerei diesen Stoff 2020 auf die Bühne zu bringen.

Eine zweite Aufführung gibt es am Sonntag, 15. März. Beginn ist dann um 18 Uhr.Karten für beide Vorstellungen gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse.