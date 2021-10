U2, Depeche Mode und Simple Minds. Drei der erfolgreichsten Live-Bands der Welt, über 500 Millionen verkaufte Alben, präsentiert von einer Tribute-Band in einer außergewöhnlichen Show: Das ist Mind2Mode – Stadium Rock Legends. Zu hören ist die Band am Samstag, 27. November, im Kühlschiff der Lindenbrauerei Unna.

Mind2Mode können auf über 15 Jahre Erfahrung als Festival-Headliner bauen. Zu den Referenzen der Band zählen Auftritte auf der Kieler Woche, auf dem Roncalliplatz in Köln vor 10.000 Zuschauern und bei den größten Tribute-Festivals in Belgien, Holland und Großbritannien. Dabei traten Mind2Mode auch gemeinsam mit vielen namhaften Künstlern auf: Nena, Fury in the Slaughterhouse, Howard Jones, Ultravox, The Blues Brothers, T’Pau, Limahl/Kajagogoo, Kim Wilde, Go West, DSDS-Gewinner Thomas Godoj und vielen mehr.

Hymnen zum Mitsingen

Die Show startet mit der legendären 'Wall of Sound', die die Simple Minds zur erfolgreichsten Rockband Schottlands und zu einem der Topacts der 80er gemacht hat. Das Publikum spürt sofort die Energie der mächtigen Drums und die Magie der orchestralen Synthesizer-Melodien, ganz wie bei den Simple Minds. Bereits im ersten Set reiht sich ein Welthit an den nächsten. Angefangen beim pulsierenden 'Waterfront', über Hymnen zum Mitsingen wie 'Don´t You (Forget About Me)', 'Alive & Kicking', bis hin zum epochalen 'Belfast Child' - ein weiterer Nr.1 Hit der Simple Minds weltweit. Mind2Mode sind bereits mit Original-Mitgliedern der Simple Minds aufgetreten.

„Ihr seid so gut, dass Ihr es uns bald schwer macht“ sagt Simple Minds-Frontman Jim Kerr über die Qualität von Mind2Mode.

Schon kurz nachdem die letzten Klänge von 'Alive & Kicking' verhallt sind, kündigen sich die nächsten Legenden an: U2 – die erfolgreichste Band aller Zeiten. Mind2Mode zünden im zweiten Set ein weiteres Hit-Feuerwerk: 'Where The Streets Have No Name', 'With Or Without You', 'Sunday Bloody Sunday'‚ 'New Years Day’, 'One’, 'Pride' und mehr.

Kann es dazu eine Steigerung geben? Es kann. Als Finale der Show feiern Mind2Mode die Musik der Electropop-Legende Depeche Mode. Zeit für elektronische Grooves vom Feinsten. Mind2Mode entführen das Publikum auf den 'Dancefloor' mit Klassikern wie 'Enjoy The Silence', 'Just Can`t Get Enough', 'Personal Jesus', 'Everything Counts', 'Never Let Me Down' und ‘Precious‘.

Reise durch die Welthits

Mind2Mode nehmen ihr Publikum mit auf eine bis zu dreistündige Reise – mit Welthits eines Musikgenres, das Millionen Fans begeistert. Die erfahrenen Musiker aus England und Deutschland setzen die Show dabei absolut authentisch in Szene. Angefangen bei den original Outfits, über die Bühnenperformance, bis hin zu den Original-Sounds der Vorbilder. Dazu passend: die 'Verwandlung' von Frontman Steve Hempton in Jim Kerr, Dave Gahan und Bono – ein echtes visuelles und akustisches Erlebnis.

Die größten Songs von Simple Minds, U2 und Depeche Mode in einer atemberaubenden ShowDie Tickets kosten im Vorverkauf 129 Euro plus Gebühren und 24 Euro an der Abendkasse.