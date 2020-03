Ü-50 Disko muss ausfallen

Die kommende Ü50-Disko am 14. März in der Lindenbrauerei muss per behördlicher Verfügung abgesagt werden.

Die Veranstalter bitten um Verständnis und hoffen darauf, die Besucher auf der nächsten Ü50-Disko am 11. April wieder begrüßen zu dürfen. Was alle anderen kommenden Veranstaltungen angeht, stehen die Veranstalter auch hier im Kontakt mit den örtlichen Behörden. Jede Veranstaltung wird als Einzelfall betrachtet und bewertet. Auf der Homepage https://www.lindenbrauerei.de werden Besucher über den aktuellen Stand auf dem Laufenden gehalten.