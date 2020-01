Bald öffnet sich wieder der Vorhang für das Seniorenkino in Unna. Einige Kinosäle sind bereits ausverkauft.

Am Donnerstag, den 9. Januar 2020 dürfen sich Besucher im Kinorama auf die Komödie „Und wer nimmt den Hund?“ mit Martina Gedeckund Ulrich Tukur in den Hauptrollen freuen. Im Foyer gibt es ab 14 Uhr einen Sektempfang mit frischen Kaffee und Gebäck. Aufgrund der großen Nachfrage wird der Film in allen sechs Kinosälen gezeigt. Der Film startet zu folgenden Zeiten: 14.30 Uhr (Kino 1), 14.45 Uhr (Kino 4), 15 Uhr (Kino 5), 15.15 Uhr (Kino 2), 15.30 Uhr (Kino 6), 15.45 Uhr (Kino 3).