Lachen ist die beste Medizin, heißt es. Und das hat sich Comedian Michael Mittermeier im Kampf gegen den Coronavirus-Wahnsinn zu Herzen genommen. Morgen erscheint sein Buch "Ich glaube, ich hatte es schon - Die Corona-Chroniken". Der Stadtspiegel Unna/Holzwickede verlost ab heute zwei frisch gedruckte Exemplare.

von Nina Sikora

Ganz anders und manchmal unfreiwillig komisch ist unser neuer Alltag mit Corona geworden. Gefundenes Fressen für einen Komiker wie Mittermeier. Wie viele Witze und Pointen konnte er in diesem Jahr wegen des Auftrittsverbots wohl nicht rauslassen. Viele davon hat er auf Corona-konforme Weise nun in einer humoristische Abrechnung mit dem täglichen Coronawahnsinn verschriftlicht.

Verlosung für die Stadtspiegel-Leser

In "Ich glaube, ich hatte es schon – Die Corona-Chroniken", erscheint am morgigen Donnerstag, 5. November, im Verlag Kiepenheuer & Witsch, erzählt Michael Mittermeier wahre und saulustige Geschichten aus der Zeit der Pandemie. So ist in den Corona-Chroniken unter anderem zu lesen, wieso seine Tochter nicht mehr will, dass er bei den Mathehausaufgaben hilft, weshalb es kein gutes Zeichen ist, wenn der Paketbote nicht mehr klingelt und was passiert, wenn in Rheinland-Pfalz die Bordelle wieder aufmachen.

Das 112 Seiten dicke Mittermeier-Buch gibt es für 12 Euro zu kaufen (ISBN 978-3-462-00155-6) und ist auch als E-Book erhältlich. Für die Stadtspiegel-Leser gibt es zwei Exemplare umsonst.

Das Cover von Michael Mittermeiers Buch "Ich glaube, ich hatte es schon – Die Corona-Chroniken", welches am 5. November im Verlag Kiepenheuer & Witsch erscheint und von dem der Stadtspiegel Kamen und Unna je zwei Exemplare verlost.

Foto: Kiepenheuer & Witsch

hochgeladen von Nina Sikora

Mitmachen und gewinnen: So geht's!

Der neue Corona-Alltag hat auch in Ihrem Leben schon für lustige Momente und Lacher gesorgt? Die Redaktion des Stadtspiegels kann es kaum abwarten, Ihre lustige Geschichte zu lesen oder Ihr lustiges Foto zu sehen. Haben Sie das Kaugummi statt in den Mülleimer in die Maske gespukt? Hat Sie ihr Nachbar wegen der Maske für einen Einbrecher gehalten? Hat Ihr Kind eine schlechte Note bekommen, weil Sie die Hausaufgaben gemacht haben? Haben Sie ein lustiges Foto, wie sie trotz Abstandsregel Nähe zeigen?

Stadtspiegel auf Lach-Mission

Gemeinsam gegen Corona anlachen: Das ist die Mission des Stadtspiegels! Sendet uns eure lustigen Geschichten an redaktion@stadtspiegel-unna.de oder redaktion@stadtspiegel-kamen.de. Wer mit einem lustigem Foto an der AKtion teilnehmen will, der kann dieses hier im Lokalkompass hochladen:

Lustige Fotos vom Alltag in der Pandemie