FRÜHLING Intermezzo im Februar

Erst so viel Schnee im Februar und dann kam mit großen Schritten der FRÜHLING vorbei. Die Blüten Pracht der Krokusse, Schneeglöckchen lockten sogar die Bienen aus ihrer Behausung raus.

Die Temperaturen stiegen nach und nach oben, die Sonne erstrahlte im blauen Himmel und die Menschen genossen die schöne Frühlingsluft. Sie gingen in Parks, seen und vieles mehr spazieren oder fuhren Fahrrad.

Leider bleibt das Intermezzo von FRÜHLING nur eine Woche, dann soll es deutlich wieder kälter werden.