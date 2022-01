Samstag, 01. Januar 2022 ab 10:00 Uhr

Wir gehen in den „Massener Wald“

so sagen es viele Massener*innen wenn sie das Naturschutzgebiet Wickeder Ostholz im Dortmunder Stadtbezirk Brackel, im Nordosten von Wickede an der Ortsgrenze zu Unna-Massen und Kamen-Methler meinen.

Bei Temperaturen um 13 Grad, leicht bedeckt und nur vereinzelt Menschen unterwegs. Natur pur: Was für ein schöner Neujahrsspaziergang 2022.