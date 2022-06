Senioren-Union auf dem Spargelhof

Mitglieder der Senioren-Union der CDU Unna besuchten den Spargelhof Winkelmann in Rahden. Nach dem Bestaunen der vielfältigen Produkte des Hofes ging es an die Verkostung. Ob weißer oder grüner Spargel - mit mannigfaltigen, reichhaltigen Beilagen – mundete sehr. Zum Nachtisch gab es frisch gepflügte Erdbeeren mit Vanillesoße.

Mit der Moorbahn wurde bei herrlichem Sonnenschein das Uchter Moor befahren. An den Stationen der zehn Kilometer langen Fahrt, bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 6 km/h, wurde den Mitgliedern das Moor – die lange Entstehung und die Wichtigkeit für das Klima – fachkundig erklärt. Was ist Torf und wie wird er abgebaut und genutzt, wurde erläutert. Moora, das Mädchen aus dem Uchter Moor, war natürlich auch eine Station. Die im Jahre 2000 gefundene, 2650 Jahre alte Moorleiche, ist die Sensation des Moores.

Der Abschluss des Besuches war das gemeinsame Kaffeetrinken und der Genuss eines großen Erdbeerkuchens im Café „Altes Torfwerk“.