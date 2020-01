Versorgungsbataillon 7 Kamener Straße 91-93 Glückauf-Kaserne 59425 Unna Donnerstag,16. Januar 2020 18:00 Uhr

Über 300 Gäste waren gekommen

Ich freue mich, dass Sie auch in diesem Jahr wieder so zahlreich meiner Einladung gefolgt sind, so der Standortälteste Unna / Dortmund und Kommandeur Versorgungsbataillon 7 - Oberstleutnant Andre Rosarius, um den Soldatinnen und Soldaten Verbundenheit und Wertschätzung zu zeigen.

Es waren militärische Gäste und 160 zivile Gäste aus Politik und Gesellschaft. Ein Zuspruch größer denn je. Mit Ihrem persönlichen Erscheinen geben Sie dem Empfang den würdigen Rahmen für den gern gesuchten Austausch zwischen Bundeswehr und Gesellschaft sagte Oberstleutnant Andre Rosarius.

2019 war anstrengend und fordernd, aber auch lehr- und erkenntnisreich

denn der Verband hat sich in den letzten 12 Monaten auf vier Operationslinien bewegt.

» Einzelpersonal für Auslandseinsätze auf 3 Kontinente wurde abgestellt.

» Mehr als 200 Soldaten für die schnelle Eingreiftruppe der NATO, der Very High Readiness Task Force gestellt.

» An 4 mehrwöchigen Übungsvorhaben im Rahmen von Gefechtsstandübungen, Truppenübungs- platzaufenthalten und Feldeinsatzübungen teilgenommen.

» Die logistische Unterstützung der Panzerbrigade 21 „Lipperland“ bei Ausbildungs- und Übungsvorhaben sichergestellt.

Der Verband ist an diesen Aufgaben gewachsen und hat viel Selbstbewusstsein, Berufszufriedenheit und Erfahrung aus diesen Vorhaben gewonnen,

so Oberstleutnant Andre Rosarius in seiner Rede.

Auslandseinsätze gehören seit Jahren zum militärischen Alltag. Wenngleich die Hauptlast durch andere Verbände geleistet wurde, war das Versorgungsbataillon 7 wieder mit Schlüsselpersonal und logistischem Fachpersonal in Afghanistan, in Mali und im Irak.im Einsatz.

Glücklicherweise sind auch im vergangenen Jahr alle Soldaten vom Versorgungsbataillon 7 gesund an Körper und Geist aus den Einsatzgebieten zurückgekehrt.



Die Ereignisse der vergangenen Tage haben uns gezeigt wie schnell sich das sicherheitspolitische Umfeld ändern kann. Gottlob ist Deutschland weiterhin von Freunden umgeben und der sicherheitspolitische Diskurs wird vornehmlich von innerstaatlichen links- und rechtsextremen Herausforderungen bestimmt.

Auswirkungen auf die Soldaten hier in Unna

haben auch die jüngsten Ereignisse im Irak. Sie führen uns gerade vor Augen wie wichtig eine gute Ausbildung für alle Krisensituationen ist und dass der logistische Kernauftrag sehr schnell in den Hintergrund rückt, wenn aufgrund einer Lageänderung militäriische Kernfähigkeiten für den Umgang mit einer stark angestiegenen Bedrohungslage gefordert sind.

Ausblick auf das Jahr 2020

Der Auftrag für das Bataillon ist mit der Einsatzgestellung in 2021 klar definiert und auf diesen Auftrag gilt es sich vorzubereiten. Das heißt Substanz aufzubauen, die logistische Expertise auf allen Ebenen zu verbessern, damit wir in 2021 in der Lage sind, sowohl unsere Einsatzverpflichtungen, wie auch dem Versorgungsauftrag für die Panzerbrigade 21 nachzukommen.

Logistisches Führungspersonal und Fachleute werden dem Bataillon über Monate aber nicht zur Verfügung stehen, da diese sich auf einen Einsatz vorbereiten bzw. sich im Einsatz befinden. Vertreter werden über Monate die Verantwortung übernehmen. Kennzeichnend für 2020 wird somit die individuelle Ausbildung für Einsätze und die Steigerung der logistischen Fähigkeiten sowohl individuelle wie auch als Team sein, um personelle Vakanten zu kompensieren und die im vergangenen Jahr erworbenen Fähigkeiten weiter zu verbessern. Kohäsion auf allen Ebenen ist das Stichwort, um in 2021 zu bestehen, so Oberstleutnant Andre Rosarius zum Abschluss.



Danach war das Mikrofon frei

für Kamens Bürgermeisterin Elke Kappen und Unnas Bürgermeister Werner Kolter. Und so brachten sie es auf den Punkt: Sie hoben die Bedeutung des Standorts für die Region hervor. Elke Kappen versprach den Soldaten sie auch in Zukunft zu unterstützen, wenn es erforderlich sei. Für Werner Kolter war es der letzte Neujahrsempfang seiner Dienstzeit. Er stellte die gemeinsame gute Zusammenarbeit heraus und würdigte die Verdienste der Soldaten.

Fotos © Jürgen Thoms - Bunt gemixt aus der Serie:Traditioneller Neujahrsempfang 2020 des Versorgungsbataillons 7 in der Glückauf-Kaserne Unna