Das Impf-Angebot des CKU-Personals wird am kommenden Wochenende erstmals im neuen Jahr fortgeführt. Die erste Gelegenheit besteht am Freitag, 7. Januar, von 16 bis 20 Uhr.

Dann wird der Impfstoff Biontech verimpft. Dieser ist zugelassen für alle Interessierten ab zwölf Jahren für die 1. und 2. Impfung. Booster erhalten alle, die über 18 Jahre alt sind.

Weiter geht es am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Januar, jeweils von 10 bis 14 Uhr. Dann wird mit dem Impfstoff von Moderna geimpft. So können alle Menschen über 30 Jahre an der Impfung teilnehmen (1. und 2. Impfung sowie Booster).

Versorgt werden die Impflinge jeweils im Forum Mozartstraße, Mozartstraße 26 in Unna.

Eine Terminbuchung ist wichtig in folgendem Internetportal: https://hospitalverbund.covidservicepoint.de/buchung/impfung

Wichtig ist ebenfalls, den Impfausweis in Papierform (!), den Personalausweis sowie die ausgefüllten Bögen zur Aufklärung und Anamnese bereits mitzubringen. Diese Bögen werden mit der Anmeldebestätigung jedem Impfling per E-Mail zugesandt.

Organisatorische Informationen zum Impfzentrum am CKU

Am 7. Januar gilt das Impfangebot mit Biontech für alle ab 12 Jahren (ACHTUNG: Booster erst ab 18 Jahren).

Am 8. Januar und 9. Januar (jeweils 10 bis 14 Uhr) ist das Impfangebot ausschließlich für Über-30-Jährige geöffnet; es steht der Impfstoff von Moderna zur Verfügung.

Geimpft wird im Forum Mozartstraße, Mozartstraße 26, 59423 Unna. Anmeldungen vorab unter https://hospitalverbund.covidservicepoint.de/buchung/impfung

Erst- und Zweitimpfungen sind möglich, ebenso Booster-Impfungen.

Zum Impftermin ist es wichtig, sich mit einem offiziellen Dokument auszuweisen (Personalausweis, Reisepass) und das Impfbuch in Papierform vorzulegen.