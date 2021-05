Müllabfuhrtermine verschieben sich aufgrund der Pfingstfeiertage

Die Stadtbetriebe bitten die Unnaer Bürgerinnen und Bürger die aufgrund der Pfingstfeiertage verschobenen Abfuhrtermine zu beachten.

Wegen des Feiertages am Montag, 24. Mai, verschiebt sich in der kommenden Woche (21. KW) die Abfuhr aller Abfallarten um einen Tag nach hinten. Tipp: im Zweifelsfall noch einmal einen Blick in den Abfallkalender werfen.