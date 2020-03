Stadt Unna richtet ab Montag Notfallbetreuung für Schüler und Kita-Kinder ein

Das Land Nordrhein-Westfalen hat am Freitagmittag (13. März) entschieden, dass ab Montag, 18. März, alle Schulen im Land bis zum Beginn der Osterferien geschlossen bleiben.

Damit die Eltern Gelegenheit haben, sich auf diese Situation einzustellen, können sie bis einschließlich Dienstag (17. März) aus eigener Entscheidung ihre Kinder zur Schule schicken. Die Schulen stellen an diesen beiden Tagen während der üblichen Unterrichtszeit eine Betreuung sicher. Spätestens ab Mittwoch werden die Eltern gebeten, in dieser Ausnahmelage in ihrem sozialen Umfeld nach einer Betreuungsmöglichkeit für ihre Kinder zu suchen. Nur für Ausnahmefälle hält die Stadt Unna in jedem Stadtteil eine Notbetreuung für die Kinder aufrecht, deren Eltern in sogenannten systemkritischen Berufen bzw. unverzichtbaren Funktionsbereichen – insbesondere im Gesundheits- und Rettungswesen - tätig sind, bereit.

Für die Kitas hat die Landesregierung ab Montag ein Betretungsverbot ausgesprochen. Das bedeutet, dass der Betrieb der Kita aufrechterhalten bleibt, aber nur Kinder, deren Eltern in oben genannten Funktionsbereichen arbeiten, entsprechend betreut werden.

Weitere Informationen sind ab Montag 8 Uhr unter der Info-Hotline 02303/103-111 erhältlich.