Vom 1. bis 5. September 2021 lädt der ADAC internationale und nationale Gäste ins Sauerland ein und macht Bad Sassendorf zum Eldorado für Oldtimerfans aus der ganzen Welt.

Die Fahrer und Fahrerinnen begeben sich dann mit ihren historischen Fahrzeugen auf eine fünftätige Oldtimerrallye durch die Landschaft des Sauerlandes.

Start und Ziel ist an allen Tagen jeweils der neu gestaltete Kurpark in Bad Sassendorf.

Für das Publikum ist vor allem der Sonntag ein Höhepunkt, denn bei der "ADAC Classic im Park" präsentieren die Teilnehmer und Teilnehmerinnen noch einmal in aller Ruhe ihre Fahrzeuge im Kurpark.