Die Nachwuchsjudoka des TuS Eichengrün Kamen sind erfolgreich in das neue Wettkampfjahr gestartet. Auf dem Kreisturnier in Lünen, das gleichzeitig die Kreismeisterschaften der Altersklasse U15 darstellt, konnten die 17 Kamener Athleten zahlreiche Erfolge verbuchen.

In der Altersklasse U10 traten die jüngsten Judoka an. Nilay Agdereli belegte in der Gewichtsklasse -29 kg nach einem Sieg und zwei knappen Niederlagen den dritten Platz. In der Gewichtsklasse -23,8 kg hatte Hanna Barlmeyer zwei Gegner, wovon sie einen besiegen konnte. Der Lohn: eine Silbermedaille. Nico Schumacher konnte in der Gewichtsklasse -23,2 kg an diesem Tag nichts stoppen, sodass er nach drei Siegen auf dem ersten Platz landete. Ida Hein startete in der Gewichtsklasse -27,7 kg ebenfalls mit einem Sieg in das Turnier, musste sich anschließend jedoch zweimal knapp geschlagen geben, sodass sie schließlich den dritten Platz belegte.

In der Altersklasse U13 traten Marlon Schröder und Matteo Breitenstein gemeinsam in der Gewichtsklasse -40 kg an. Marlon ließ dabei nichts anbrennen und verließ viermal als Sieger die Matte. Damit sicherte er sich die Goldmedaille. Matteo belegte den dritten Platz mit zwei Siegen und zwei Niederlagen. Jacob Sommer erwischte in der Gewichtsklasse -37 kg leider keinen guten Tag und landete nach zwei unglücklichen Niederlagen auf dem 5. Platz. Etwas Pech hatte auch Jolina Schickentanz, welche in der Gewichtsklasse -36 kg nach einem Sieg zwei Niederlagen einstecken musste. Trotzdem konnte sie sich am Ende über die Bronzemedaille freuen. Auch Tom Hein startete mit einem Sieg in der Gewichtsklasse -50 kg in das Turnier und fand sich nach einer anschließenden Niederlage auf dem Silberrang wieder. Marian Rasel trat in der Gewichtsklasse -37 kg an. Von einer unglücklichen Niederlage ließ er sich nicht beirren und besiegte seine drei weiteren Gegner vorzeitig, sodass er den zweiten Platz erreichte. Jaana Watolla war in der Gewichtsklasse -40 kg an diesem Tag nicht zu bremsen. Sie durfte nach zwei Siegen die Goldmedaille mit nach Hause nehmen.

In der Altersklasse U15 ging es nicht nur um die Kreismeistertitel, sondern auch um die Qualifikation zu den Bezirksmeisterschaften. Marius Schickentanz blieb in der Gewichtsklasse -46 kg ungeschlagen und sicherte sich den Kreismeistertitel. Ebenso Madleen Franz, die in der Gewichtsklasse -48 kg ihre beiden Gegnerinnen souverän besiegte und den ersten Platz belegte. Yannik Rasel bestritt in der Gewichtsklasse -40 kg sein erst zweites Turnier. Trotz enormer Gegenwehr konnte er seine Kontrahenten an diesem Tag nicht besiegen und beendete das Turnier auf dem dritten Platz. In derselben Gewichtsklasse trat auch Philipp Küper an, der nach einem Sieg und einer Niederlage die Silbermedaille erreichte. Somit haben sich alle Kamener Judoka für die Bezirksmeisterschaften qualifiziert.

Die Altersklasse U18 nutzte das Turnier zur Vorbereitung auf die anstehenden Bezirksmeisterschaften. Lara Schulte bezwang in der Gewichtsklasse -52 kg alle drei Gegnerinnen vorzeitig und sicherte sich die Goldmedaille. Jolyn Schumacher hatte in der Gewichtsklasse -44 kg keine Gegnerinnen, sodass sie kampflos ebenfalls die Goldmedaille erhielt. Um nicht völlig umsonst angereist zu sein, trat sie zwei Gewichtsklassen höher an, um zumindest weitere Wettkampferfahrung sammeln zu können.