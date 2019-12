Zum letzten Wettkampf des Jahres ging es für die qualifizierten Schwimmer der Wasserfreunde TuRa Bergkamen zu den Südwestfälischen Kurzbahnmeisterschaften nach Sundern ins Sauerland. Hier waren Kevin-Noah Kaminski und Ann-Kathrin Teeke die erfolgreichsten Schwimmer.

Ann-Kathrin Teeke (Jg. 2000) konnte auf ihre Paradedisziplin über 50m Rücken den erst auf den NRW Meisterschaften Anfang November eingestellten Vereinsrekord nochmal um 0,17Sek. auf 32,23Sek. verbessern und bekam dafür die Silbermedaille in der Jahrgangswertung und ein Bronzemedaille in der offenen Wertung. Über 100m Rücken gewann sie ebenfalls eine Silbermedaille und zog mit 1:10,82Min. in das A-Finale ein. In diesem konnte sie sich nochmal steigern und wurde 5. in 1:10,56Min.

Über 100m Freistil konnte sie ebenfalls mit 1:05,00Min. eine neue Bestzeit setzen. Die Starts über 50m Freistil in 29,98Sek. und 50m Schmetterling in 32,95Sek. komplettierten ihr Wettkampfwochenende.

Kevin-Noah Kaminski (Jg. 2003) konnte über 50m Schmetterling seine Bestzeit um 0,3Sek. auf 27,62Sek. verbessern und wurde mit dem 3. Platz belohnt. Über 50m in 25,71Sek. und 100m Freistil in 58,44Sek. sowie 100m Schmetterling in 1:06,35Min. kam er bis auf wenige zehntel Sekunden nah an seine Bestzeiten heran und hat die Qualifikation für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften 2020 fest im Blick.

Marco Steube (Jg. 2003) startete über 100m Freistil und konnte hier ebenfalls seine Zeit um 0,41Sek. auf 57,92Sek verbessern. Außerdem startete er über 50m Freistil, 50m Schmetterling und 100m Lagen.

Felix Wieczorek (Jg. 2002) bestätigte seine Zeit über 50m Freistil mit 25,98Sek.Die Mannschaft komplettierten Saskia Nicolei (Jg. 2003), Yannick Wallny (Jg. 2000) und Daniel Lehmann (Jg. 2003). Die Trainer Christian Flüß und Oliver Sloboda waren mit den Leistungen und Erfolgen ihrer Mannschaft sehr zufrieden.