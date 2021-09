Freitag, 24 September 2021 10:00 Uhr

Endlich am Start 56 „Drittklässler“

Der Ablauf genau wie an den Vortagen beim Sponsorenlauf der Erstklässler, Viertklässler und Zweitklässler. Bevor es auf die ca. 320 m vom Schulhof, kurz über den Hellweg und dem Fritz Steinhoff Weg zurück zum Parcours auf dem Schulhof ging ,hieß es: „Warm-up“ unter Anleitung von Schulleiter Matthias Landsberg.

Man konnte den „Drittklässlern“ die Begeisterung anmerken, nun endlich mit ihrem Start zum Erfolg des Sponsorenlaufs 2021 beizutragen.

Mit auf die Laufstrecke gingen Schulleiter Matthias Landsberg und Sportlehrer Jens Sperling. Das Kontroll- und Stempelteam, mit den Klassenlehrerinnen der 3a Frau Rosenberg und 3b Frau Ortlieb, sie wurden durch die Praktikantin Lara Dibowski unterstützt, war dauerhaft im Einsatz. Denn auch an diesem Freitag hatten alle „Drittklässler“ nur ein Ziel: Möglichst viele Runden zu laufen.

Hintergrundinformationen zum Lauf

Mit dem diesjährigen Sponsorenlauf wollen wir Andere in den Blick nehmen

die unsere Hilfe gebrauchen können, so Schulleiter Matthias Landsberg und nicht nur unseren Förderverein unterstützen. Unser Lauf heißt deshalb: Helfen! „AHR“ber sicher!, weil wir die Grundschule Bad Neuenahr unterstützen wollen, die durch die Hochwasserkatastrophe in unseren Sommerferien sehr schlimm getroffen worden ist.

Alles war stimmig

stellte Schulleiter Matthias Landsberg zum Abschluss fest. Unsere Schule konnte sich auf die Unterstützung von Eltern verlassen. Wir werden in den nächsten Tagen die Auswertungen der Laufzettel auswerten und das Ergebnis veröffentlichen.

Hier gibt es Berichte und Fotos vom Lauf der

» Erstklässler am Montag

» Viertklässsler am Dienstag

» Zweitklässler am Donnerstag

Schillerschule Unna

Städt. Gemeinschaftsgrundschule

- Primarstufe -

Massener Hellweg 7a

59427 Unna

» Willkommen in der Schillerschule!

Fotos © Jürgen Thoms - Bunt gemixt aus der Serie: Der Abschlusstag beim Sponsorenlauf 2021 an der Schillerschule Unna - Endlich auch am Start 56 „Drittklässler“