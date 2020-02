Das erste große Turnier für die Nachwuchsjudoka des JCH fand in Lünen statt.

Hier gab es ein Kreiseinzelturnier für die Altersklassen U10 und U13 und gleichzeitig die Kreiseinzelmeisterschaft für die Altersklassen U15 und U18. Für die U15 und U18er ging es um die Qualifikation zur Bezirkseinzelmeisterschaft. Alle Kämpferinnen und Kämpfer qualifizierten sich hier für die nächste höhere Ebene. Insgesamt wurden acht erste Plätze, sechs zweite Plätze, sieben dritte Plätze und ein fünfter Platz erzielt.

Die Ergebnisse im einzelnen:

U10:

1. Luuk Athens -28,4kg 3.Platz

2. Linus Johann Larm -24,5kg 2.Platz

3. Jakob Paul -25,2kg 3x gewonnen 1.Platz

4. Anton Schlenker -21,1kg 3x gewonnen 1.Platz

5. Oskar Schlenker -21,5kg 3x gewonnen 1.Platz

6. Elena Schmidt -23,4kg 2x gewonnen 1.Platz

7. Navraj Singh -32,2kg 1x gewonnen, 2x verloren 3.Platz

8. Tristan Graff -27,7kg 3x gewonnen 1.Platz

9. Anton Groo -21,5kg 1x gewonnen, 2x verloren, 3.Platz

10. Daniel Smedinski 2x verloren, 1x gewonnen 2.Platz

U13 (m)

11. Arno Graff -34kg 3.Platz

U13 (w)

12. Helene Knoche -48kg 4x verloren 5.Platz

13. Melina Rüdiger -30kg 2x verloren 2.Platz

U15 (m)

14. David Buschmann -46kg 2x gewonnen, 1x verloren 2.Platz

15. Mathis Graff -40kg best of three gewonnen 1.Platz

16. Tobias Reinecke -55kg 2x gewonnen, 1x verloren 2.Platz

17. Jaron Schankat -43kg 3x gewonnen 1.Platz

U15 (w)

18. Charlotte Paul -48kg 2x verloren 3.Platz

U18 (m)

19. Jonas Böhnke -46kg 1.Platz

20. Marius Böhnke -66kg 3.Platz

21. Noel Hörholdt -55kg 3.Platz

U18 (w)

22. Ann-Christin Pisarski -63kg 1x verloren, 1x gewonnen, 2.Platz