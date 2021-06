Die Sportlerehrung der Stadt Unna in Zusammenarbeit mit dem Sportförderkreises fällt aus. Das wird seitens der Stadt mitgeteilt. Zur Begründung wird angegeben, dass sportliche Wettbewerbe und Wettkämpfe im vergangenen Jahr, wenn überhaupt, nur sehr eingeschränkt stattgefunden haben. In den meisten Ligen der Ballsportarten wurde der Spielbetrieb abgebrochen. „Die sonst so erfolgreichen Unnaer Sportlerinnen und Sportler konnten nicht wie gewohnt um Medaillen und Titel kämpfen", sagt Martin Bick, Vorsitzender des Sprechergremiums des Sportförderkreise. Daher haben sich der Sportförderkreis und die Kreisstadt Unna dazu entschieden, die gewohnte Ehrung der erfolgreichen Unnaer Sportler und Sportlerinnen aus dem Jahr 2020 in diesem Jahr auszusetzen.

Der Vorsitzende des Sportförderkreises, Martin Bick, blickt bereits ins nächste Jahr: „Wir bedauern die Absage sehr und hoffen, dass der Sportbetrieb irgendwann in diesem Jahr wieder wie gewohnt seine Fortsetzung finden kann, damit wir 2022 wieder unsere beliebte Sportlerehrung durchführen können."

Martin Bick und Markus Kampmann (Sportservice der Stadt Unna) betonen jedoch, dass sich die Absage nur auf die diesjährige Sportlerehrung bezieht. „Wir rufen die Unnaer Sportvereine dazu auf, uns weiter die Sportler mitzuteilen, die in den Krisenzeiten erfolgreich waren". Die Ehrung der Sportler für 2020 werden nicht vergessen, sondern in der nächsten Veranstaltung, die hoffentlich Anfang 2022 stattfinden kann, nachgeholt.