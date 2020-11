Am 31. Oktober 1970 hoben die Herren des Deutschen Fußball-Bundes das Frauenfußballverbot wieder auf. Ob der "schwächlichen Natur" der Damen mit Einschränkungen, aber: Es durfte endlich offiziell gekickt werden! Grund genug für die WestfalenSport-Redaktion, eine reine Frauenausgabe zu gestalten, die ab sofort als E-Paper oder PDF zum Download zur Verfügung steht.

Welt- und Europameisterinnen aus Westfalen kommen zu Wort, aber auch Spielerinnen der ersten Stunde. Zur Geschichte des Frauenfußballs gehört auch das Auf und Ab prominenter Frauenklubs wie Siegen - Serienmeister in den 90er-Jahren - oder des FFC Heike Rheine. Manche sind inzwischen vollständig von der Landkarte verschwunden, dafür machen sich Schalke 04 und Borussia Dortmund erst jetzt auf den Weg, Frauenfußball anzubieten.

Zahlreiche Geschichten hinter den Geschichten haben die Autoren zusammengetragen: Als die Kneipe kurzerhand zur Umkleide wurde, die Abmeldung einer Spielerin per SMS in der Halbzeitpause oder der abergläubische Trainer, der vor jedem Spiel im Auto nächtigt.

Welche Herausforderung die 2. Frauen-Bundesliga für die Damen des SV Berghofen beruflich bedeutet, führt die Leserinnen und Leser in die Gegenwart des Frauenfußballs - was bei den Herren undenkbar wäre, gehört hier noch zum Alltag. Ganz anders sieht es beim leistungsorientierten Nachwuchs des FLVW-Mädcheninternates aus: Hier gehört Leistungsdiagnostik bereits zum Standard, um die Talente optimal zu fördern. Übrigens auch bei den Leichtathletinnen, die in dieser Ausgabe gern gesehene "Gästinnen" sind.

